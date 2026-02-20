Saronno botte davanti alla stazione | due uomini soccorsi e intervento dei carabinieri

Due uomini sono stati aggrediti ieri sera davanti alla stazione di Saronno, in piazza Cadorna, e hanno subito ferite. La rissa, nata forse da un precedente diverbio, è degenerata in violenza improvvisa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno soccorso le vittime e avviato le indagini. I due uomini sono stati portati in ospedale per le cure del caso. La polizia cerca ora di identificare i responsabili dell’aggressione tra i testimoni presenti.

