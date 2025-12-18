Monte Bianco la sfida del traforo | 60 anni di storia del tunnel che unì Italia e Francia

Il traforo del Monte Bianco rappresenta un capolavoro di ingegneria e di collaborazione tra Italia e Francia. Aperto 60 anni fa, ha trasformato un sogno in realtà, collegando due nazioni e aprendo nuove prospettive di commercio, turismo e cooperazione. Un viaggio nel tempo che racconta l’evoluzione di un progetto audace e della storia di un ponte tra culture e territori.

© Panorama.it - Monte Bianco, la sfida del traforo: 60 anni di storia del tunnel che unì Italia e Francia Per decenni il collegamento diretto tra la Francia e l’Italia (fino al secolo XIX la Savoia sabauda) rimase un sogno irrealizzato. Troppo imponente e impenetrabile alla tecnologia di due secoli fa era il Monte Bianco, che rimase guardiano insormontabile del confine fino al secondo dopoguerra. Fu dal 1946 che i progetti per il traforo furono ripresi, questa volta con l’obiettivo concreto di portare a termine la grande opera, una delle più importanti per l’Europa del Ventesimo secolo. Per la realizzazione del tunnel del Monte Bianco molto si deve all’opera del conte Dino Lora Totino, ingegnere ed imprenditore del biellese. 🔗 Leggi su Panorama.it Leggi anche: Cinquant’anni fa il massacro del Circeo: così la più atroce delle violenze ha cambiato la storia d’Italia Leggi anche: Rimini, la storia di Davis e Viola, che a 35 anni sono i nonni più giovani d’Italia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Traforo del Monte Bianco: oggi la riapertura dopo quindici settimane di lavori; Traforo del Monte Bianco, il direttore: «Appalto europeo con clausola sociale»; Viabilità, il traforo del Monte Bianco riapre il 12 dicembre; I 60 anni del Traforo del Monte Bianco: quanto è lungo, quanto costa il pedaggio. Traforo del Monte Bianco, le origini di un capolavoro ingegneristico - Quest'anno il traforo del Monte Bianco ha compiuto 60 anni: ripercorriamo le sue origini e le sfide ingegneristiche per la sua realizzazione ... lautomobile.aci.it

Il Traforo del Monte Bianco compie 60 anni: venne costruito in tempi record. La storia - Un'opera, all'epoca, rivoluzionaria: il tunnel che collega Italia e Francia sotto la montagna più alta delle Alpi. corriere.it

Traforo Monte Bianco riaperto dopo 102 giorni: ecco le tariffe - Tutto sul Traforo del Monte Bianco: le tariffe 2025 dei pedaggi, riferite alle diverse tipologie di veicoli, e le notizie sulla riapertura. sicurauto.it

Il 18 dicembre 1972, nel tunnel del Monte Bianco, un camion prende fuoco. Quando finalmente i pompieri riescono a spegnere il rogo, scoprono che nella bolla di accompagnamento era stato scritto: “trasporto di macchine da cucire”. In realtà, all’interno, veng - facebook.com facebook

Riapre il tunnel del Monte Bianco: semaforo verde venerdì 12 dicembre x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.