Vasquez lancia la sfida all’Inter | Loro saranno arrabbiati dopo il Liverpool ma per noi sognare è gratis Sulla sfida con Lautaro vi dico questo

Il difensore del Genoa Johan Vasquez si prepara alla sfida contro l’Inter di Chivu, esprimendo fiducia e determinazione. In un’intervista, Vasquez ha commentato le emozioni post-Liverpool e ha anticipato le sue considerazioni su Lautaro Martinez, sottolineando che per lui sognare è gratis.

Inter News 24 Il difensore del Genoa, Johan Vasquez, ha voluto dire la sua alla vigilia della sfida di campionato contro l'Inter di Chivu. Intervistato da Sky Sport alla vigilia di Genoa Inter, il difensore genoano Johan Vasquez ha parlato così. SUL MOMENTO DEL GENOA – « Stiamo crescendo, abbiamo avuto un momento complicato ad inizio anno. Sono qui da 5 anni ed è sempre difficile l'inizio di stagione, i tre punti contro l'Udinese sono stati importanti per noi. Noi giocatori dobbiamo prenderci le responsabilità ma dovevamo cambiare atteggiamento anche con il nuovo allenatore ». DE ROSSI – « Ha dato la motivazione più giusta, ha dato fiducia al gruppo.