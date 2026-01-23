Brescia | L' auto nel cinema italiano anni ' 60

Scopri l'affascinante ruolo delle auto nel cinema italiano degli anni '60 con l'iniziativa del Centro Culturale Franzoni Auto Divisione Classic di Brescia. Un percorso attraverso film e storie che hanno segnato quell'epoca, offrendo spunti di riflessione sulla cultura e il costume italiani. L'evento si svolge presso la sede di via Val del Caffaro 19, nel quadro delle iniziative culturali del 2026.

Il nuovo imperdibile appuntamento con le iniziative 2026 del Centro Culturale Franzoni Auto Divisione Classic di via Val del Caffaro 19 a Brescia. Sabato 28 Marzo 2026 alle 15.00 ci si calerà nel mondo del Cinema italiano degli anni '60. In quei tempi, l'automobile diventa protagonista nel cinema.

