Cavalli e Nastri il precursore del vintage a Milano | Da noi Maneskin Jovanotti e Bertè

Cavalli e Nastri, noto negozio di vintage a Milano, ha riaperto le sue porte dopo un intervento di restauro. La causa è un incendio che aveva danneggiato parte dell’edificio qualche mese fa. Ora, il negozio espone abiti storici di artisti come Maneskin, Jovanotti e Loredana Bertè, attirando appassionati da tutta la città. La boutique si trova in via Gian Giacomo Mora, una strada stretta e vivace vicino a corso di Porta Ticinese.

Siamo in via Gian Giacomo Mora, una viuzza traversa a corso di Porta Ticinese in pieno centro a Milano. Qui tanti anni fa Claudia Jesi ebbe un'intuizione: puntare sulla moda, ma in un'ottica sostenibile e di qualità. Così è nato Cavalli e Nastri, oggi un'istituzione non solo a Milano, ma a livello globale per il settore della moda vintage. I negozi oggi sono guidati da Francesco Baracchi, figlio di Claudia, che sta portando avanti la tradizione e soprattutto la visione di sua mamma. Seduto nel suo negozio di punta ci racconta cosa ha significato da ragazzino vedere sua mamma esprimere la propria visione dell'arte del vestire attraverso capi ‘usati’, di qualità, a cui donare nuova vita.🔗 Leggi su Milanotoday.it

