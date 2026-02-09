Corso di cucito upycling | l' astuccio in jeans con nastri vintage

A febbraio, a Faber Academy, si terrà un corso di cucito dedicato all’upcycling. Amèlie guiderà i partecipanti in un laboratorio dove trasformeranno vecchi jeans in astucci originali, usando nastri vintage. L’obiettivo è creare qualcosa di utile e bello, senza complicazioni, in un ambiente amichevole e carico di energia.

Creatività che prende forma in Faber Academy. A febbraio ti aspetta un'esperienza che va oltre un semplice laboratorio: un vero viaggio nell'upcycling creativo insieme ad Amèlie, in un ambiente accogliente, informale e pieno di energia positiva. Un pomeriggio in cui trasformare materiali in.

