Inaugurato il quartiere Grosoli | un' opera attesa oltre trent' anni
Cadoneghe volta pagina con l’inaugurazione del nuovo quartiere Grosoli, un’area che per oltre tre decenni è rimasta sospesa tra attese, promesse e progetti mai compiuti. Il 6 dicembre, davanti a un pubblico numeroso e alle principali istituzioni locali, il Comune ha presentato ufficialmente gli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Ad Aurora il Natale parla ai bambini: inaugurato il presepe di quartiere [FOTO] Vai su X
Un Natale speciale per i bambini di Aurora: inaugurato il presepe nei giardini del quartiere - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurato il nuovo viadotto di Pra', opera da 32 milioni - È stato inaugurato questa mattina a Pra' il nuovo viadotto a tre corsie realizzato per separare il traffico portuale da quello cittadino e migliorare l'accessibilità al bacino container del porto dall ... Scrive rainews.it