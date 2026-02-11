Catanzaro | PD allerta su rischio commissariamento per raccolta firme centrodestra Stabilità a rischio?

Il Partito Democratico di Catanzaro mette in allerta i cittadini, parlando di un possibile commissariamento del Comune. La polemica nasce dopo che il centrodestra ha avviato una raccolta firme per chiedere lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale. Il PD critica l’operazione, accusando il centrodestra di mettere a rischio la stabilità della città. La situazione resta tesa e ancora tutta da definire.

Catanzaro è al centro di una crescente tensione politica, con il Partito Democratico che esprime forti critiche nei confronti dell’iniziativa di raccolta firme promossa dal centrodestra per lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale. La manovra, secondo il PD, rischia di compromettere il futuro della città e di vanificare i progressi ottenuti nell’ultimo periodo. La questione solleva interrogativi sulla stabilità amministrativa e sulle prospettive di sviluppo di Catanzaro. La reazione del Partito Democratico è arrivata attraverso una nota firmata dal segretario provinciale Gregorio Gallello, in cui si denuncia una “forzatura istituzionale” che potrebbe danneggiare profondamente la comunità catanzarese.🔗 Leggi su Ameve.eu

La crisi politica a Catanzaro si fa sentire forte.

