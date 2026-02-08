Catanzaro centrodestra all’attacco | sfiducia imminente per il sindaco Fiorita tra critiche e nuove strategie

Il centrodestra si prepara a presentare una mozione di sfiducia contro il sindaco Fiorita. Le tensioni in città aumentano e le opposizioni stanno stringendo i tempi. Nei corridoi del municipio, si parla già di una possibile crisi e di come arginare il dissenso. La situazione si surriscalda, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare una decisione definitiva.

Catanzaro al Bivio: Il Centrodestra Affila le Armi Contro Fiorita, la Sfiducia è Imminente. La politica catanzarese è in fermento. Ieri sera, una riunione tra i vertici del centrodestra ha sancito un'unità di intenti che potrebbe portare a una svolta significativa per la città. Al centro del dibattito, la gestione dell'amministrazione guidata dal sindaco Fiorita, giudicata da più parti profondamente inadeguata e gravata da criticità ormai insormontabili. L'incontro, che si è svolto in un clima di determinazione, ha visto la partecipazione di figure chiave del panorama politico locale: Wanda Ferro, rappresentante di Fratelli d'Italia; Filippo Mancuso, esponente della Lega; Marco Polimeni, delegato di Forza Italia; e Maurizio Vento, voce di Noi Moderati.

