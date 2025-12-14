Roma il preparatore di Soulé | Lavora al 200% può vincere qualcosa quest’anno

Matias Soulé è il grande protagonista della stagione della Roma, con 5 gol e 3 assist siglati tra campionato e Europa League. Tra i segreti di questo rendimento c'è anche il lavoro svolto con Guido Viggiano, fisioterapista, osteopata e allenatore che segue l'argentino da quando aveva 16 anni. Quest'anno si è trasferito nella capitale per supportarlo quotidianamente nel suo percorso di crescita. Ai microfoni del Corriere dello Sport, il preparatore di Soulé è entrato nei dettagli della collaborazione: " Il mio lavoro consiste nel mantenerlo sempre al top e anche nel cercare di potenziare tutte le sue capacità fisiche, lavorando al di fuori dell'orario di allenamento ".