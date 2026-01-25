yuasa battery contro padova serve solo vincere

La partita tra Yuasa Battery e Padova, in programma alle 18 al PalaSavelli, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Per la formazione di casa, si tratta di una sfida da vincere per mantenere vive le speranze di classifica. Un incontro che richiede attenzione e determinazione, senza margine di errore, in un contesto in cui ogni punto può fare la differenza.

E’ proprio il caso di definirla sfida decisiva quella in programma alle 18 al PalaSavelli con la Yuasa che riceve la visita di Padova. Pochi giri di parole per una Yuasa ancora incerottata ma che deve puntare alla vittoria per alimentare il discorso salvezza. Parole chiare anche quelle preannunciate alla vigilia da coach Massimiliano Ortenzi: "Ci siamo allenati con la consapevolezza che queste due gare, partendo da quella con Padova, sono molto importanti. Un match in cui dobbiamo provare necessariamente a vincere per alimentare le nostre speranze. Serve un bell’atteggiamento e un bel piglio, essere presenti in tutte le fasi della partita e portare tutti i set fino in fondo come fatto contro Piacenza nel secondo e nel terzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Yuasa Battery deve tornare a vincereDomani alle 18 al PalaSavelli, la Yuasa Battery affronta una partita cruciale.

