Caso Kalulu Zazzaroni non ha dubbi e commenta così la situazione dopo la richiesta della Juve di ‘grazia’

Ivan Kalulu ha ricevuto un cartellino rosso durante il derby Inter-Juve, e la Juventus ha chiesto clemenza. Zazzaroni commenta questa richiesta, evidenziando come molte decisioni arbitrarie spesso siano soggette a interpretazioni soggettive. Nel suo articolo, sottolinea le difficoltà nel mantenere uniformi le regole e la pressione sui sistemi di giudizio. La questione divide tifoserie e addetti ai lavori, lasciando aperta la discussione sulla giustizia sportiva. La scena si sposta ora sulle conseguenze di questa richiesta.

Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo futuro è sempre più lontano dall’Arabia: due big italiane alla finestra Bastoni Inter, quante richieste dall’estero! Il club alza il muro: delineata la strategia per il rinnovo De Sciglio si sfoga dopo il trasferimento saltato all’Hradec Králové: «Mi hanno gravemente mancato di rispetto! I test erano positivi, poi d’improvviso.» Lecce, Corvino racconta: «Il Lecce ha la nona migliore difesa del campionato. Inter? Sarà una gara dura. Pio Esposito? Per me è strepitoso» Infortunio Lautaro, aumenta la speranza in casa Inter? La notizia dall’Argentina sui tempi di recupero Grosso post Sassuolo Verona: «Siamo ad un livello altissimo! Pinamonti può fare ancora tanto.🔗 Leggi su Calcionews24.com

Kalulu, niente grazia: Gravina ha respinto la richiesta della Juventus. I dettagliIl presidente Gravina ha rigettato la richiesta della Juventus di ridurre la squalifica di Kalulu.

Kalulu, grazia negata. Ma il vero scopo della richiesta Juve era un altro: la mossa politica del clubKalulu ha visto respinta la richiesta di grazia, ma la Juventus aveva un obiettivo diverso.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.