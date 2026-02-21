Caso Kalulu Zazzaroni non ha dubbi e commenta così la situazione dopo la richiesta della Juve di ‘grazia’
Ivan Kalulu ha ricevuto un cartellino rosso durante il derby Inter-Juve, e la Juventus ha chiesto clemenza. Zazzaroni commenta questa richiesta, evidenziando come molte decisioni arbitrarie spesso siano soggette a interpretazioni soggettive. Nel suo articolo, sottolinea le difficoltà nel mantenere uniformi le regole e la pressione sui sistemi di giudizio. La questione divide tifoserie e addetti ai lavori, lasciando aperta la discussione sulla giustizia sportiva. La scena si sposta ora sulle conseguenze di questa richiesta.
Argomenti discussi: Zazzaroni: Var? Ci stanno prendendo per il protocollo. Inter-Juve sarebbe cambiata se…; Ranocchia: Bastoni non va condannato, ha sentito il tocco di Kalulu; La moviola di Inter-Juve: tutti gli sbagli di La Penna sul rosso a Kalulu; Sabatini: Conte ha trovato la formazione giusta per caso. Zazzaroni non la prende bene.
