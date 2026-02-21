Kalulu grazia negata Ma il vero scopo della richiesta Juve era un altro | la mossa politica del club

Kalulu ha visto respinta la richiesta di grazia, ma la Juventus aveva un obiettivo diverso. La società voleva fare una mossa politica per mettere in luce le criticità del sistema. La strategia mirava a coinvolgere l’opinione pubblica e a rafforzare la propria posizione. La decisione della richiesta rivela come il club cerchi di sfruttare ogni occasione per influenzare il dibattito pubblico e sottolineare le proprie ragioni. La scena si sposta ora sul prossimo passo della Juventus.

