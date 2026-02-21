Kalulu grazia negata Ma il vero scopo della richiesta Juve era un altro | la mossa politica del club
Kalulu ha visto respinta la richiesta di grazia, ma la Juventus aveva un obiettivo diverso. La società voleva fare una mossa politica per mettere in luce le criticità del sistema. La strategia mirava a coinvolgere l’opinione pubblica e a rafforzare la propria posizione. La decisione della richiesta rivela come il club cerchi di sfruttare ogni occasione per influenzare il dibattito pubblico e sottolineare le proprie ragioni. La scena si sposta ora sul prossimo passo della Juventus.
per evidenziare la falla nel sistema. Il caso dell’« acclarata ingiustizia » che ha coinvolto Pierre Kalulu si chiude definitivamente nel modo più amaro per la Juventus. Dopo una settimana di polemiche feroci, ammissioni di colpa e battaglie legali, il verdetto non cambia: il difensore francese seguirà la sfida di oggi contro il Como dalla tribuna. La Federcalcio ha infatti respinto la richiesta di grazia presentata dal club bianconero, una mossa dal forte valore politico, tesa a sottolineare l’assurdità di una squalifica nata da una svista arbitrale ormai certificata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
