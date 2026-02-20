Caso Kalulu la Juventus non ci sta e chiede la grazia ma la Figc dice no | squalifica confermata

La Juventus ha presentato ricorso per ottenere la grazia su Kalulu, coinvolto in una vicenda disciplinare, ma la Figc ha confermato la squalifica. La decisione blocca la partecipazione del difensore francese alla prossima partita di campionato, creando tensioni tra il club e l’organo regolatore. La richiesta di clemenza della Juventus è stata respinta, lasciando il giocatore fuori dal campo per la gara imminente. La questione rimane aperta, mentre si attende una possibile revisione futura.

La vicenda giudiziaria sportiva che ha coinvolto il difensore francese Pierre Kalulu si è conclusa con un esito negativo per la Juventus, segnando un punto di arresto definitivo nelle speranze del club bianconero di riavere il giocatore per l'imminente impegno di campionato. La Corte sportiva d'appello nazionale ha infatti esaminato il ricorso presentato dalla società torinese, decidendo di respingere l'istanza e confermare la sanzione precedentemente inflitta dal giudice sportivo. Questa decisione implica che il calciatore dovrà scontare un turno di squalifica, restando forzatamente ai box proprio in un momento cruciale della stagione, dopo le accese polemiche scaturite durante il derby d'Italia contro l'Inter.