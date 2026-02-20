Caso Epstein ora l’ex principe Andrea rischia il posto nella successione | la mossa del governo che non piace a Buckingham Palace

Il governo britannico sta pianificando una legge per escludere l’ex principe Andrea dalla linea di successione, a causa delle polemiche che lo coinvolgono. La proposta mira a modificare le regole sulla successione reale, in modo da evitare ulteriori imbarazzi per la monarchia. Buckingham Palace si oppone alla mossa, che potrebbe cambiare la posizione dell’ex principe nel prossimo ordine di priorità. La decisione potrebbe avere effetti anche sulla futura composizione della famiglia reale.

Il governo britannico starebbe preparando un intervento legislativo ad hoc per rimuovere Andrew Mountbatten-Windsor dalla linea di successione al trono. Secondo quanto riferito da Sky News, l’esecutivo laburista guidato da Keir Starmer sarebbe pronto a muoversi una volta conclusa l’indagine di polizia che ha portato all’arresto e al successivo rilascio dell’ex duca di York nell’ambito degli accertamenti sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. La prospettiva di un’iniziativa parlamentare si inserisce in un clima di forte tensione istituzionale, dopo il fermo durato 12 ore dell’ex principe, avvenuto nel giorno del suo 66esimo compleanno.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: “Andrea a quattro zampe su una donna sdraiata per terra”, la foto scandalosa dell’ex principe e i messaggi che mandava a Epstein invitandolo a Buckingham Palace

Leggi anche: Buckingham Palace, pressing su Andrea: “Vada a testimoniare sul caso Epstein”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.