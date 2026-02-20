Dopo lo scandalo Sarah Ferguson l’ex moglie del principe Andrea è fuggita negli Emirati

Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, ha lasciato il Royal Lodge di Windsor dopo lo scandalo che ha coinvolto la sua figura. La decisione arriva dopo che le autorità hanno revocato i suoi titoli e le hanno richiesto di abbandonare la residenza, dove viveva con il suo ex coniuge. La donna, 66 anni, ha scelto di trasferirsi negli Emirati, dove ha trovato rifugio. La sua partenza è stata confermata da fonti vicine alla famiglia reale, che hanno notato il suo desiderio di allontanarsi dai riflettori.

A Sarah Ferguson, 66 anni, sono stati revocati i suoi titoli e le è stato chiesto di lasciare la sua vecchia casa al Royal Lodge di Windsor, dove viveva insieme al suo ex coniuge, Andrea. Dopo l'arresto e poi il rilascio dell'ex principe Andrea, il fratello di Re Carlo si è rifugiato nel suo alloggio temporaneo nella tenuta di Sandringham, ma nulla si sa di Sarah. Alcuni dicono sia fuggita negli Emirati Arabi Uniti. Pare anche che, prima del suo viaggio negli Emirati Arabi Uniti, la madre della principessa Beatrice e della principessa Eugenia abbia trascorso alcuni giorni con degli amici sulle Alpi francesi.