Caso Celik l’agente gela la Juventus | Nessun accordo con i bianconeri

Zeki Celik è al centro di un acceso scontro tra Roma e Torino, dopo che l'agente ha negato un accordo con la Juventus. La discussione si accende mentre i tifosi aspettano notizie chiare sul trasferimento del difensore. La trattativa sembra aver subito una frenata improvvisa, lasciando in sospeso il futuro del giocatore. La situazione continua a creare tensione tra le due società e i loro sostenitori. La questione rimane aperta e ancora tutta da definire.

Il futuro di Zeki Celik resta un rebus mediatico che agita l'asse Roma – Torino, nonostante il tentativo di chiusura diplomatica arrivato nelle ultime ore. Fazil Ozdemir, agente del terzino turco, ha smentito categoricamente le indiscrezioni su un accordo blindato con la Juventus per la prossima stagione. Il procuratore ha definito prive di fondamento le notizie che davano per conclusa la trattativa con il club bianconero, sottolineando come il calciatore sia attualmente focalizzato solo sul finale di campionato con la maglia giallorossa. "Smentisco ufficialmente qualsiasi firma o intesa già raggiunta con altre società", ha dichiarato Ozdemir attraverso una nota ufficiale per spegnere i rumors di mercato.