Casa Riformista si presenta a Piacenza | Un percorso solido e il più largo possibile

Casa Riformista si presenta a Piacenza con un evento presso la Cooperativa “Il Germoglio”. Italia Viva Piacenza ha organizzato il secondo incontro dedicato alla presentazione dei cinque punti del nuovo progetto politico di Matteo Renzi. Oltre cinquanta persone hanno partecipato, ascoltando le proposte e i programmi del movimento. L’obiettivo è aprire un percorso politico più ampio e coinvolgente nella città. La discussione prosegue con nuovi incontri previsti nelle prossime settimane.

Ad aprire i lavori sono stati il Responsabile Organizzativo di Italia Viva Piacenza, Fabio Salotti, e il Coordinatore Provinciale Fabrizio Faimali, che hanno ribadito «l'importanza di costruire anche sul territorio un percorso riformista solido e il più largo possibile». Faimali ha inoltre annunciato un calendario di iniziative in programma nei prossimi mesi, sia su tematiche locali che nazionali, per presentare alla cittadinanza le proposte di Casa Riformista in vista delle prossime elezioni amministrative e politiche. Ospiti dell'incontro le senatrici di Italia Viva Raffaella Paita e Silvia Fregolent, che nel corso dei loro interventi hanno affrontato i principali nodi dell'attualità politica nazionale.