Italia Viva Piacenza Verso la Casa riformista poi assemblea provinciale | obiettivo elezioni 2027

Italia Viva Piacenza avvia una nuova fase di rilancio e riorganizzazione, con l’obiettivo di rafforzare il proprio radicamento e prepararsi alle sfide future. Dopo la nomina del nuovo coordinatore provinciale Fabrizio Faimali, il partito si appresta a definire le strategie in vista delle elezioni del 2027, con un focus particolare sulla crescita e sulla collaborazione a livello locale.

Italia Viva Piacenza apre ufficialmente una nuova fase di organizzazione e rilancio dopo la nomina del nuovo coordinatore provinciale Fabrizio Faimali, «in un momento cruciale per l’intero progetto riformista nazionale». «Il passaggio decisivo – scrive Italia Viva Piacenza - sarà il 17 gennaio. Ilpiacenza.it

