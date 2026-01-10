Centrosinistra Faraone presenta Casa Riformista | Basta con i disastri di Schifani e Meloni

Faraone annuncia l’avvio di Casa Riformista, un progetto del centrosinistra che mira a unire le forze di buonsenso per offrire un’alternativa ai governi di Schifani e Meloni. L’obiettivo è creare uno spazio politico che promuova politiche concrete su sicurezza, tasse e infrastrutture, contrastando le promesse non mantenute e le scelte che hanno segnato gli ultimi anni. Un passo verso una proposta più equilibrata e responsabile per il paese.

"Oggi parte il cantiere della casa riformista, uno spazio al centro del centrosinistra in cui aggregheremo tutte le forze di buonsenso che immaginano di costruire un'alternativa ai disastrosi governi Schifani e Meloni che avevano promesso più sicurezza, meno tasse e più infrastrutture, tutte cose.

