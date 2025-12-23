Ho sbagliato tutto chiedo scusa | Fabrizio Corona fa marcia indietro a Falsissimo

Nell’ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha sorpreso tutti con una dichiarazione inattesa: “Ho sbagliato tutto”. Un gesto di autocritica che segna un momento di riflessione per l’ex protagonista di scandali e provocazioni. Questa presa di posizione rappresenta un passo importante nel suo percorso personale, offrendo un’occasione per analizzare le sue recenti scelte e il suo rapporto con il passato.

Ci sono momenti in cui anche chi vive di eccessi, provocazioni e rotture sceglie di fermarsi. È quello che è accaduto nell’ultima puntata di Falsissimo, dove Fabrizio Corona ha pronunciato parole che nessuno si aspettava: “Ho sbagliato tutto. Chiedo scusa”. Un colpo di scena vero, arrivato dopo giorni di polemiche, accuse, smentite e tensioni crescenti attorno alla vicenda che ha coinvolto Antonio Medugno e Alfonso Signorini. Una storia partita come denuncia mediatica e finita, almeno per ora, in un momento di autocritica pubblica. Leggi anche: Fabrizio Corona, cosa rischia dopo l’inchiesta su Falsissimo? L’indagine La puntata che ha acceso la miccia. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

