Manovra 2026 il Governo fa marcia indietro sulle pensioni | ecco cosa potrebbe ancora cambiare

Il Governo ha approvato la Manovra 2026 con alcune modifiche rispetto alle proposte iniziali, segnando un parziale ripensamento sulle pensioni. L’esecutivo ha riunito le proprie priorità e ha deciso di intervenire su alcune misure previdenziali, lasciando ancora aperti alcuni aspetti. In questo articolo, analizzeremo le principali novità e i possibili sviluppi futuri legati alle politiche pensionistiche per il prossimo anno.

L'Esecutivo si è riunito questa notte per l'approvazione della Manovra 2026: parziale dietro front del Governo Meloni sulle pensioni. Tutto potrebbe ancora cambiare. La Manovra 2026 sta dando parecchio filo da torcere sotto molti aspetti ma il nodo più difficile da sciogliere resta sempre quello delle pensioni su cui non c'è accordo nemmeno all'interno dei partiti di Maggioranza. L'Esecutivo per definire e approvare gli ultimi punti si è addirittura riunito durante le ore notturne.

