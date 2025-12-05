Carrara, 5 dicembre 2025 – Il fascino delle cave torna protagonista sul piccolo schermo, sebbene con una storia particolarmente dura, proprio come duro è il marmo e la vita di chi lavora in cava. Un mix tra pericolo e tradizione, un’attività tanto affascinante quanto fatale, che non è sfuggita alla attenzioni della nuova serie tv ‘L’altro ispettore’, in onda su Rai 1. “L’altro ispettore“ conquista. Oltre tre milioni di spettatori è stato il programma più visto La serie segue il filo rosso della sicurezza sul lavoro, facendo per l’occasione capolino anche a Carrara e confermando di nuovo la grande attenzione che il paesaggio apuano riesce sempre ad avere da parte delle produzioni nazionali e internazionali, tra piccolo schermo e cinema, sebbene in questo caso con la lente d’ingrandimento puntata soprattutto sui rischi e le disattenzioni sempre dietro l’angolo tra i lavoratori del monte, che in cava in particolare, possono purtroppo costare care. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrara e il fascino delle cave, nella fiction sulla sicurezza