Carnevale Moglianese dolci musica divertimento e animazione per i più piccoli

Il Carnevale Moglianese si svolgerà domani pomeriggio, portando musica, carri colorati e tanti giochi per i bambini. L’evento inizierà alle 14.30 e coinvolgerà diverse vie del centro, con maschere e dolci tradizionali. Centinaia di persone sono attese per assistere alla sfilata e partecipare alle attività organizzate. La città si prepara a vivere un pomeriggio di allegria e spensieratezza, animando le strade con colori vivaci e musica coinvolgente.

Mogliano, 21 febbraio 2026 – Domani, a partire dalle 14.30, Mogliano si vestirà di luce, suoni e colori per accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la grande sfilata di Carnevale, che animerà il cuore del paese. Saranno dieci i gruppi mascherati protagonisti della manifestazione: cinque provenienti da Mogliano, affiancati da un gruppo di Piediripa, uno di Pollenza, uno di Montegranaro, uno di Passo Treia e uno di Corridonia. “Una partecipazione ampia e sentita che testimonia la forza aggregativa del Carnevale e la capacità di questo evento di unire territori e comunità nel segno della festa e della condivisione – spiega l’assessore Marco Petrelli -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carnevale al Parco Corolla con animazione e intrattenimento per i più piccoliIl Carnevale al Parco Corolla di Milazzo prende vita con giochi, musica e spettacoli per i bambini, grazie all’organizzazione di Wonderland_srl, che ha scelto di coinvolgere le famiglie con attività pensate appositamente per loro fino al 17 febbraio.

