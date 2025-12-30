Portatori di Gioia 2026 | animazione e divertimento per i più piccoli

Si intitola “Portatori di Gioia 2026”, l'evento organizzato dalla Parrocchia dei SS. Giovanni Nepomuceno e Filippo Neri in Arangea,una serata dedicata all’animazione e al divertimento in attesa della Befana.L’iniziativa, che prevede giochi, laboratori, regali e dolciumi, si terrà domenica 4. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

