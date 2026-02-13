Carnevale al Parco Corolla con animazione e intrattenimento per i più piccoli
Il Carnevale al Parco Corolla di Milazzo prende vita con giochi, musica e spettacoli per i bambini, grazie all’organizzazione di Wonderland_srl, che ha scelto di coinvolgere le famiglie con attività pensate appositamente per loro fino al 17 febbraio.
Fino al 17 febbraio Carnevale al Parco Corolla di Milazzo con animazione e intrattenimento dedicati ai più piccoli, in collaborazione con @Wonderlandsrl. Eventi tutti i giorni dalle 16 alle 20. Programma15 febbraio Area per colorare + Meet & Greet con due personaggi a sorpresa dei cartoni.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su parco corolla
Arielli fa festa per il Carnevale con la sfilata dei carri e l'animazione per i più piccoli
La festa di Carnevale ad Arielli torna domenica 15 febbraio con la 18ª edizione della sfilata dei carri allegorici, il falò tradizionale e attività di animazione per i più piccoli.
Mercatini di Natale a Isoverde con artigianato, gastronomia e animazione per i più piccoli
Il cuore della collezione di di al #ParcoCorolla è una palette intensa e luminosa: il rosso vibrante incontra la delicatezza del color burro e la profondità del blu marino, con tocchi dorati ad illuminare ogni modello. Accessori perf - facebook.com facebook