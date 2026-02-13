Carnevale al Parco Corolla con animazione e intrattenimento per i più piccoli

Da messinatoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Carnevale al Parco Corolla di Milazzo prende vita con giochi, musica e spettacoli per i bambini, grazie all’organizzazione di Wonderland_srl, che ha scelto di coinvolgere le famiglie con attività pensate appositamente per loro fino al 17 febbraio.

Fino al 17 febbraio Carnevale al Parco Corolla di Milazzo con animazione e intrattenimento dedicati ai più piccoli, in collaborazione con @Wonderlandsrl. Eventi tutti i giorni dalle 16 alle 20. Programma15 febbraio Area per colorare + Meet & Greet con due personaggi a sorpresa dei cartoni.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

