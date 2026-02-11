Giardina Gallotti | l’undicesimo Carnevale si veste di Super Mario sfilata e festa per tutte le età a febbraio 2026

Giardina Gallotti si appresta a vivere l’undicesimo Carnevale con una festa dedicata a Super Mario. La sfilata e gli eventi si terranno dal 14 al 16 febbraio 2026, attirando tutte le età con una grande festa a tema videogiochi.

Il Carnevale di Giardina Gallotti si prepara a celebrare la sua undicesima edizione con un evento dedicato a Super Mario Bros e al mondo dei videogiochi, che si svolgerà tra il 14 e il 16 febbraio 2026. L’iniziativa, promossa dall’associazione Aps Rinascita, mira a creare un momento di aggregazione per la comunità locale e a offrire un’alternativa di intrattenimento basata sull’incontro e sulla socialità, contrastando la crescente virtualizzazione dei rapporti interpersonali. Giardina Gallotti, frazione del Comune di Agrigento, si appresta ad accogliere un fine settimana di festa e colori. L’evento, intitolato “Carnevale con Super Mario Bros e Company: tutti in gioco a Giardina Gallotti”, si preannuncia come uno dei momenti più attesi del calendario degli eventi del territorio agrigentino.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Giardina Gallotti torna il Carnevale con una festa dedicata a Super Mario.

La città si prepara a vivere un carnevale ricco di sfilate, musica e maschere.

