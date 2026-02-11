Carnevale a Giardina Gallotti sfilate e animazione per l’undicesima edizione dedicata a Super Mario

A Giardina Gallotti torna il Carnevale con una festa dedicata a Super Mario. Dopo il successo dello scorso anno, l’associazione Aps Rinascita organizza la sua undicesima edizione. La manifestazione porta sfilate e giochi per tutte le età, coinvolgendo grandi e bambini in un clima di divertimento e allegria. L’obiettivo è far tornare la comunità in piazza, tra maschere colorate e animazione a tema videoludico.

Dopo il successo dell'edizione dello scorso anno, l'associazione Aps Rinascita rilancia il Carnevale di Giardina Gallotti con la manifestazione "Carnevale con Super Mario Bros e Company: tutti in gioco a Giardina Gallotti".Il calendario prevede la sfilata del carro allegorico e dei gruppi di.

