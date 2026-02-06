Carnevale 2026 a Latina | rinviata per il maltempo la sfilata dei carri

La prima sfilata dei carri di Carnevale a Latina prevista per sabato 7 febbraio è stata annullata a causa del maltempo. Le strade del capoluogo pontino resteranno vuote, niente carri colorati e maschere quest’anno. La pioggia forte e il vento hanno reso impossibile organizzare l’evento, che viene rinviato a data da definire.

Sgambetto del maltempo agli eventi di Carnevale a Latina. A causa delle avverse condizioni meteo infatti non si terrà la prima sfilata dei carri, quella prevista per sabato 7 febbraio nel capoluogo pontino.L'ufficialità dal Comune che nelle scorse ha reso nota la decisione presa in riferimento al.

