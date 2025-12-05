La mamma di Tsitsipas | Sinner e Alcaraz hanno evidenziato le debolezze di mio figlio ma tornerà in top 5

Yulia Salnikova, madre del tennista greco, si è espressa a tutto campo, dalle difficoltà del figlio al rapporto con Badosa, definito "difficile dall’inizio". E poi la critica ad Ivanisevic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La mamma di Tsitsipas: "Sinner e Alcaraz hanno evidenziato le debolezze di mio figlio, ma tornerà in top 5"

