Lorenzo Musetti | Ho faticato molto all’inizio il merito è stato rimanere mentalmente in partita

Lorenzo Musetti ha affrontato un inizio difficile agli Australian Open 2026, esordendo contro il belga Raphael Collignon. Nonostante le difficoltà, il giocatore si è concentrato sul mantenimento della lucidità mentale, dimostrando la sua capacità di rimanere in partita e di superare le sfide iniziali. Questa esperienza evidenzia l’importanza della tenacia e della concentrazione nel percorso di un atleta professionista.

Con tanta fatica, ma Lorenzo Musetti ce l’ha fatta. Esordio complesso per il n.5 del mondo agli Australian Open 2026 contro il belga Raphael Collignon. L’azzurro è stato costretto alla rimonta, non riuscendo a trovare il suo tennis sul campo della Margaret Court Arena di Melbourne. Merito di Collignon, che ha saputo interpretare molto bene le condizioni rapide del campo per comandare il più delle volte dello scambio, approfittando delle difficoltà di Musetti al servizio. Condizioni climatiche difficili, tanto caldo, che hanno poi inciso nello sviluppo della partita. Il belga, infatti, con l’andare del match ha pagato dazio e i crampi sono andati a limitarlo molto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lorenzo Musetti: "Ho faticato a trovare il ritmo da subito, a fare la differenza è stata la mia mentalità"

