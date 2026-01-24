Rasmus Hojlund ha commentato il momento attuale del Napoli, sottolineando come il mese di gennaio sia stato particolarmente impegnativo sia dal punto di vista mentale che fisico. Intervistato da Dazn, il giocatore ha evidenziato le difficoltà affrontate dalla squadra in questo periodo, offrendo una panoramica sincera sulla fase attuale della formazione partenopea.

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Rasmus Hojlund ha parlato del momento del Napoli. Le parole di Hojlund. Gennaio è stato ed è un mese molto intenso? Come si reagisce al pareggio di Copenaghen? Gennaio è stato un mese impegnativo, ho giocato tanti minuti e il programma è stato impegnativo. Per la squadra è stato difficile a causa dei tanti infortuni. Ho giocato molto, non posso lamentarmi ma è stato difficile sia mentalmente che fisicamente. Siamo delusi dal pareggio di Copenaghen ma abbiamo ancora la possibilità di qualificarci e proveremo a farlo. La partita con la Juve ha un sapore speciale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund: «Gennaio è stato impegnativo sia mentalmente che fisicamente. Per la squadra è stato difficile»

Vasco Rossi: «Da bambino solo stato bullizzato sia fisicamente che psicologicamente: ero minuto e venivo dai monti»Vasco Rossi ricorda un’infanzia segnata da bullismo e isolamento, dovuto alla sua statura minuta e alle origini montane.

Il delitto irrisolto di Cosimo d’Errico a Entratico, l’indiano assolto è stato risarcito: “Non ci sono prove che sia stato lui a ucciderlo”Il caso del delitto di Cosimo d’Errico, insegnante di chimica a Bergamo, rimane irrisolto dalla sua uccisione nel 2018.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Non poteva allenarsi coi fratelli, altrimenti.... Horsholm, dove Rasmus è diventato Hojlund; Champions: Hojlund 'bello tornare qui, Napoli è determinato a vincere'; Juventus-Napoli, provaci ancora Hojlund: ha segnato la doppietta della vittoria sui bianconeri a dicembre; Il Napoli spreca, il Copenaghen (in 10) fa 1-1.

Hojlund a Dazn: Posso migliorare ancora molto. Non siamo in una bella situazione. E su Lukaku...Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn: Sul mese di gennaio, la gara a Copenaghen ed il match contro la Juventus Gennaio ... tuttonapoli.net

Hojlund a Dazn: E' dura mentalmente e fisicamente con così tanti minuti! Su Juve e Conte...Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn: Sul mese di gennaio, la gara a Copenaghen ed il match contro la Juventus Gennaio ... tuttonapoli.net

#Hojlund: «Gennaio è stato impegnativo sia mentalmente che fisicamente. Per la squadra è stato difficile» A Dazn: «Penso che io e #Lukaku potremmo completarci bene in campo. #Juve non vediamo l'ora di andare lì e dimostrare quanto valiamo» https://ww - facebook.com facebook