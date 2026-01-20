L'Inter chiude un acquisto in diretta TV Boban a Marotta | Ci vediamo domani Beppe

L'Inter ha concluso in diretta televisiva un'operazione di calciomercato con la Dinamo Zagabria, con Beppe Marotta e Zvone Boban presenti. I due dirigenti hanno confermato l’accordo e si incontreranno di persona domani per ufficializzare l'acquisto. Questa operazione segna un passo importante per il mercato dei nerazzurri in vista della prossima stagione.

Beppe Marotta e Zvone Boban, presidenti di Inter e Dinamo Zagabria, hanno chiuso in diretta TV un'operazione di calciomercato: l'appuntamento è a domani per firmare.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: La reazione di Marotta ai detrattori che dicevano “l’Inter è finita”: in tv consuma la vendetta

Leggi anche: Richiamo del direttore di Sky Sport dopo l’esultanza per l’Inter: “Vediamo se così vi entra in testa”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: FLASH | Niente Mlacic, l'Inter chiude per un altro talento croato: affare chiuso con la Dinamo Zagabria, le cifre; Gds – Inter, preso Jakirovic: futuro da big, lo volevano Napoli e Barcellona; Colpo Inter, preso dalla Dinamo Zagabria il giovane difensore Jakirovic; Inter, occhi su un altro talento croato: piace Jakirovic della Dinamo Zagabria.

L’Inter chiude un acquisto in diretta TV, Boban a Marotta: Ci vediamo domani BeppeBeppe Marotta e Zvone Boban, presidenti di Inter e Dinamo Zagabria, hanno chiuso in diretta TV un'operazione di calciomercato: l'appuntamento è a domani ... fanpage.it

Inter, chiuso un colpo! Ma salta Mlacic: il vero motivo è perché non vuole rischiare di…Nonostante invece Inter e Hajduk abbiano trovato da giorni la quadra per la cessione ai nerazzurri di Branimir Mlacic, l'affare è saltato ... msn.com

FCIN1908 / Inter, un altro gioiello per il settore giovanile: si chiude per Maghlout, i dettagli - facebook.com facebook

FCIN1908 / Inter, un altro gioiello per il settore giovanile: si chiude per Maghlout, i dettagli x.com