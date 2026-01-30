Carcere così il Due Palazzi è stato declassato e l' Alta sicurezza tolta Tra droga cellulari inchieste E si scalda il fronte politico
Il carcere di Padova ha perso il suo status di alta sicurezza. Le autorità hanno deciso di declassarlo, dopo aver riscontrato un aumento di traffico di droga, cellulari e messaggi tra detenuti. Le inchieste e le attività sospette di alcune cooperative hanno portato a questa decisione. Ora il fronte politico si scalda e si discute su cosa fare per migliorare la situazione.
PADOVA - Il viavai di droga, pizzini e telefonini, insieme alle “troppe” attività di associazioni e cooperative, sono le motivazioni per cui dal Due Palazzi è sparito il settore dell’Alta sicurezza. Formalmente dal 2015. La decisione del cambio di destinazione – da carcere di alta sicurezza a media – era stata presa nel 2015 (governo Renzi), poi sospesa dopo le proteste del Terzo settore e del direttore dell’epoca Salvatore Pirruccio, che si misero di traverso, riuscendo a bloccare l’operazione messa in piedi dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Parliamo di un organo tecnico, ma con una dirigenza nominata dal governo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
