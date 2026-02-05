Gli ufficiali dei due palazzi del carcere di Padova si sono scambiati lettere in modo segreto. Le comunicazioni sono avvenute via email, senza alcuna traccia ufficiale, ma hanno portato a una serie di eventi drammatici come trasferimenti forzati, suicidi e polemiche sulla gestione.

**** Un carteggio tra i due palazzi del carcere di Padova – il Due Palazzi e il Dap – è nato in silenzio, con una serie di e-mail che non hanno lasciato traccia, ma che hanno contribuito a un’epopea di trasferimenti forzati, suicidi improvvisi e una crisi di responsabilità istituzionale. Tra Roma e Padova, in mezzo ai corridoi del carcere, tra le celle dell’Alta Sicurezza, un processo di coordinazione si è svolto senza che nessuno avesse mai pensato a un suo esito così drammatico. A partire dal 29 gennaio 2026, 23 detenuti dell’Alta Sicurezza sono stati trasferiti in Sardegna, ma soltanto 22 sono andati via. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carteggio segreto tra Roma e Padova: i due palazzi che si scambiarono lettere nel carcere

Approfondimenti su Roma Padova

Il carcere di Padova ha perso il suo status di alta sicurezza.

Esiste un collegamento nascosto tra Stranger Things e Roma: il Sottosopra, il mondo parallelo della serie, avrebbe radici antiche nella città eterna.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Dentro al Carcere Due Palazzi di Padova

Ultime notizie su Roma Padova

Argomenti discussi: Carcere Due Palazzi: il carteggio 'segreto' tra Roma e Padova.

Carcere Due Palazzi: il carteggio 'segreto' tra Roma e PadovaPADOVA - Prima del trasferimento dei detenuti del circuito dell’Alta Sicurezza e dei due suicidi, tra il Dap e il Due Palazzi c’era già stato parecchio carteggio. ilgazzettino.it

A teatro uno spettacolo dedicato al carteggio fra Primo Levi e Liliana Segre Al Teatro Carcano di Milano va in scena uno spettacolo che si ispira alla corrispondenza fra Primo Levi e Liliana Segre: “Il grande nulla - o quel che ci aspettava”. L’intervista di Ira Rub facebook