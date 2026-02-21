Carcere di Salerno perlustrazione e protesta

Una perquisizione nel carcere di Fuorni è stata effettuata per verificare il rispetto delle norme e prevenire eventuali illeciti. La polizia penitenziaria ha controllato le celle e i detenuti, trovando alcune irregolarità che hanno scatenato una protesta tra i coinvolti. Durante l'operazione, sono stati riscontrati oggetti non autorizzati e comportamenti sospetti. La situazione ha portato a tensioni tra i detenuti e le forze dell'ordine presenti. La vicenda resta sotto stretta osservazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una perquisizione all'interno del carcere di Fuorni, di quelle ordinarie fatte dalla polizia penitenziaria per controllare a sorpresa i detenuti e che vengano rispettate le regole. C'è stata questa azione dietro la protesta che ha svegliato all'alba il quartiere di Fuorni che ospita la casa circondariale. Un boato ed un rumore di pentole e metallo che è stato udito in tutta la zona ripreso anche in un video girato sul web. La protesta tra l'altro arriva nel giorno in cui è prevista anche una visita dei Radicali. Nel pomeriggio andranno Filippo Blengino segretario nazionale di Radicali Italiani; Bruno Gambardella presidente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e il rappresentante salernitani Donato Salzano.