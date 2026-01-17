Torna il Circo a Salerno Animal Save annuncia un presidio di protesta
Il Circo torna a Salerno, accompagnato da una protesta organizzata da Animal Save. La presenza di animali negli spettacoli circensi solleva questioni etiche riguardo al loro benessere. Spesso, infatti, queste creature sono costrette a vivere in spazi limitati e sottoposte a metodi di addestramento innaturali, privandole della loro libertà per il divertimento del pubblico. Un presidio di protesta che mira a sensibilizzare sull'importanza di rispettare i diritti degli animali.
“Dietro lo spettacolo del circo con animali si nasconde una realtà che troppo spesso viene ignorata. Animali costretti a vivere in spazi ristretti, sottoposti ad addestramenti innaturali, privati della loro libertà per il nostro intrattenimento. Scenderemo in strada perché crediamo che il cambiamento passi dall’informazione, dalla consapevolezza e dal confronto”. Lo hanno annunciato gli attivisti di Salerno Animal Save che oggi, 17 gennaio, organizzano un momento per fermarsi, ascoltare e guardare oltre lo spettacolo. “Gli animali non sono attrazioni. Il circo può esistere senza animali”, concludono, invitando gli interessati al presidio a contattarli per avere maggiori informazioni (vedi locandina in bassio ndr). 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Salerno, protesta degli animalisti: sit in contro utilizzo di animali nei circhi - Sabato 17 gennaio 2026, a Salerno, i gruppi di attivismo Salerno Animal Save e Napoli Animal Save organizzano una protesta pacifica contro l’utilizzo di animali nei circhi. infocilento.it
