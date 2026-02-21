Tensione nel carcere di Salerno | scoppia la protesta dei detenuti

A Salerno, i detenuti hanno dato vita a una protesta rumorosa, causando scompiglio nel carcere di Fuorni. La causa sembra essere il malumore legato alle condizioni di vita e alle restrizioni interne. All’alba, i residenti della zona orientale si sono trovati svegliati da urla e botte, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per calmare la situazione. La rivolta ha portato a momenti di tensione tra le mura della struttura carceraria.

Risveglio nel caos nella zona orientale di Salerno, dove all'alba i residenti sono stati svegliati da urla e rumori provenienti dalla casa circondariale di carcere di Fuorni. Secondo quanto segnalato da diversi cittadini, i detenuti avrebbero battuto con forza contro le porte e le inferriate delle celle, urlando all'unisono e dando vita a una protesta rumorosa che si è propagata anche all'esterno dell'istituto penitenziario. Un frastuono improvviso e prolungato che ha destato preoccupazione tra chi abita nelle immediate vicinanze. Al momento non sono state rese note le motivazioni ufficiali dell'agitazione.