Caravaggio schiamazzi karaoke oltre l’orario consentito e episodi di ubriachezza | stretta su un bar del centro

A Caravaggio, un bar del centro è stato sanzionato dopo aver disturbato i vicini con musica rumorosa, karaoke che proseguiva oltre le 22 e schiamazzi notturni. I residenti avevano segnalato il fastidio, spingendo le forze dell’ordine a controllare nel fine settimana. Durante i controlli, sono stati redatti diversi verbali per il comportamento irregolare del locale, che ha coinvolto anche episodi di ubriachezza tra i clienti. La situazione resta sotto osservazione.

Caravaggio. Prima gli esposti dei residenti, poi i controlli nei fine settimana. Infine i verbali: musica che andava avanti oltre le 22, karaoke fuori orario, schiamazzi in strada e episodi di ubriachezza davanti al locale. Il Comune interviene sul bar “L’Angolo da Michi” di via Roma con una prescrizione all'”autorizzazione di polizia” dell’esercizio. L’ordinanza impone, in sostanza, al titolare di vigilare con attenzione sui frequentatori del locale, soprattutto nelle ore serali e al momento dell’uscita, per evitare disturbi alla quiete pubblica. La vicenda ha inizio nell’ aprile del 2025, con un esposto presentato da alcuni cittadini.🔗 Leggi su Bergamonews.it

