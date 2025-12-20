Occupazione di suolo pubblico e vendita oltre l' orario consentito | scattano le sanzioni per 4 ambulanti

I carabinieri di piazza Dante, con il supporto della polizia municipale, hanno condotto controlli in piazza Montessori per verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare e sul commercio all'aperto. Durante le verifiche, sono stati riscontrati casi di occupazione di suolo pubblico e vendita oltre l’orario consentito, per i quali sono state applicate le relative sanzioni agli ambulanti coinvolti.

I carabinieri di piazza Dante, supportati dalla polizia municipale, hanno effettuato controlli in piazza Montessori, per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e il rispetto delle regole per commercio all'aperto. Durante l’operazione sono stati sanzionati due venditori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

