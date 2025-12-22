Movida guida pericolosa e alcol venduto oltre l' orario consentito | 3000 multe nel week end

Nel fine settimana precedente il Natale, la polizia locale di Roma Capitale ha intensificato i controlli nelle principali zone della città, tra cui Parioli, Nomentano, Ponte Milvio, San Lorenzo, Pigneto, Trastevere e il Centro Storico. Sono state elevate circa 3.000 multe per comportamenti illeciti, tra cui movida incontrollata, guida pericolosa e vendita di alcol oltre l’orario consentito. La misura mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante un periodo di maggiore afflusso.

Parioli, Nomentano, Ponte Milvio, San Lorenzo, Pigneto, Trastevere, Centro Storico. Sono solo alcune delle località che hanno visto impegnate le pattuglie polizia locale di Roma Capitale, in questo fine settimana che precede il Natale, con controlli rafforzati estesi anche alle zone periferiche. 🔗 Leggi su Romatoday.it

