Movida guida pericolosa e alcol venduto oltre l' orario consentito | 3000 multe nel week end

Nel fine settimana precedente il Natale, la polizia locale di Roma Capitale ha intensificato i controlli nelle principali zone della città, tra cui Parioli, Nomentano, Ponte Milvio, San Lorenzo, Pigneto, Trastevere e il Centro Storico. Sono state elevate circa 3.000 multe per comportamenti illeciti, tra cui movida incontrollata, guida pericolosa e vendita di alcol oltre l’orario consentito. La misura mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante un periodo di maggiore afflusso.

