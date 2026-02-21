Capone | l’agonia di un boss Tom Hardy scompare da Netflix nel 2026

Tom Hardy interpreta il boss Capone, ma il film sparisce da Netflix nel 2026, lasciando gli spettatori senza la sua rappresentazione. La pellicola, che ha diviso il pubblico e ricevuto critiche contrastanti, sarà rimossa dalla piattaforma tra pochi mesi. La decisione sorprende molti, considerando il successo di pubblico e le discussioni sulla narrazione complessa. La rimozione del film segna una pausa nella sua storia sui servizi di streaming italiani.

L'Ultima Sortita di Capone: Il Film con Tom Hardy Lascia Netflix, Tra Critiche, Riscoperta e Riflessioni sulla Narrazione Complessa. Il film biografico "Capone", con Tom Hardy nei panni del celebre boss di Chicago, Al Capone, lascerà la piattaforma di streaming Netflix il 24 febbraio 2026. L'opera, che esplora l'ultimo anno di vita del gangster, segnato dalla malattia e dalla decadenza, ha suscitato reazioni contrastanti da parte della critica, ma ha trovato un pubblico affezionato sulle piattaforme digitali, rappresentando una seconda opportunità dopo un'uscita cinematografica ostacolata dalla pandemia.