Caos Provincia passo indietro del M5s | Barletta si ritira resta solo Pomes

Giovanni Barletta ha deciso di ritirarsi dalla corsa alla presidenza della Provincia, lasciando solo Angelo Pomes. La sua scelta nasce da tensioni interne al Movimento 5 Stelle, che hanno portato a un passo indietro improvviso. La situazione ha creato confusione tra gli iscritti e complicato la composizione delle liste in vista delle elezioni. La decisione di Barletta cambia gli equilibri in una delle zone più strategiche della regione. La campagna elettorale continua con nuovi sviluppi.

Colpo di scena alla vigilia della presentazione delle liste e caos. Lo scontro tra il sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta, ed il primo cittadino di Ostuni, Angelo Pomes, per la presidenza della Provincia di Brindisi non ci sarà. Pomes resta in campo sostenuto dal Pd ed altri schieramenti vicini al centrosinistra, il Movimento Cinque Stelle, si tira fuori dalla competizione politica, ritirando la candidatura di Giovanni Barletta, non senza attaccare il Partito Democratico. Per Leonardo Donno (coordinatore regionale e deputato del Movimento Cinque Stelle) dal Pd c’è stata «un’evidente pretesa egemonica, che non ci appare saggia e che per questo non possiamo condividere».🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Elezioni provinciali: "Pretesa egemonica del Pd", M5s non ci sta e ritira la candidatura di BarlettaIl Partito Democratico ha cercato di consolidare la propria posizione nelle elezioni provinciali di Brindisi, ma il Movimento 5 Stelle ha deciso di ritirare la candidatura del sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta, dopo averla annunciata inizialmente.

Elezioni provinciali: il centrosinistra riflette su Zaccaria, Pomes e Barletta mentre Marchionna pronto a rinunciareIl nome di Toni Matarrelli compare come possibile mediatore nelle elezioni provinciali, dopo che il centrosinistra ha deciso di valutare le candidature di Zaccaria, Pomes e Barletta.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.