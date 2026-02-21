Caos a Teheran Spari contro gli studenti che protestano

A Teheran, le tensioni sono scoppiate quando gli studenti universitari hanno manifestato nei campus contro le violenze delle ultime settimane. La protesta, partita per ricordare i 40 giorni dalla morte di alcuni giovani durante le manifestazioni di gennaio, ha attirato l’attenzione di molti passanti. Durante gli scontri, sono stati uditi spari e si sono verificati momenti di confusione tra i partecipanti. Le autorità hanno reagito con misure dure per tentare di disperdere i manifestanti.

Proteste e tafferugli all'università di Teheran. Gli studenti chiedono libertà Gli studenti universitari di Teheran hanno protestato nei campus per celebrare il 40° giorno dalla morte delle persone uccise durante le proteste di gennaio. Ci sono stati degli scontri con la milizia Basij. Lo riporta Iran International, pubblicando dei video delle manifestazioni. Gli studenti dell'Università di Scienze Mediche di Mashhad hanno protestato, riunendosi nel campus inneggiando alla 'libertà'.