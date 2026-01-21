Lorenzo Parelli gli studenti protestano contro l’alternanza scuola-lavoro a quattro anni dalla morte del ragazzo

A quattro anni dalla tragica morte di Lorenzo Parelli, gli studenti tornano a manifestare contro i Pcto, i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Le proteste riflettono ancora le preoccupazioni riguardo alla sicurezza e all’efficacia di questa modalità educativa, evidenziando la necessità di interventi concreti per garantire un’esperienza formativa sicura e significativa per gli studenti.

Quattro anni dopo la morte di Lorenzo Parelli, gli studenti tornano a protestare contro i Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). Questa mattina la Rete degli Studenti Medi del Lazio ha organizzato flash mob davanti al liceo Plinio Seniore di Roma e in diversi istituti della regione, da Viterbo a Latina, per ricordare lo studente morto durante un percorso di ex alternanza scuola-lavoro e chiedere l’abolizione definitiva di questi programmi. Parelli aveva 18 anni, era nato in provincia di Udine e frequentava il quarto anno di meccanica industriale all’Istituto di Formazione Professionale Bearzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: “Vietato impiegare gli studenti in alternanza scuola-lavoro per attività ad alto rischio”. Fino a ieri si poteva

