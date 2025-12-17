Psicologia in rivolta gli studenti protestano contro l’ateneo | Solo promesse la nostra università è al collasso
Una protesta degli studenti di Psicologia all'università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti denuncia disservizi e promesse non mantenute. Decine di studenti si sono riuniti davanti al Rettorato per evidenziare le difficoltà che, a loro avviso, stanno mettendo a rischio il funzionamento dell’ateneo e la qualità della formazione.
Mattinata di protesta davanti al Rettorato dell’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti, dove decine di studenti e studentesse dei corsi di Psicologia, dalla triennale alla magistrale, si sono dati appuntamento per denunciare i gravi e persistenti disservizi che, a loro dire, stanno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
LA PROTESTA DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
Carenza di aule e personale, a Chieti protestano gli studenti di Psicologia - Dalla carenza di aule adeguate al numero degli iscritti alla mancanza del personale tecnico amministrativo: sono i disservizi che si trovano ad affrontare i circa 3. ansa.it
