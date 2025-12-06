Juventus Women Cambiaghi suona la carica per la Roma | Partita fondamentale pronte a questa battaglia Squalifica Canzi? Speriamo di non sentirne la mancanza

Juventus Women, Cambiaghi parla a Rai Sport prima del big match con la Roma: sfida cruciale per la classifica, il gol al Lione le ha dato fiducia. La sfida più attesa della Serie A Femminile è alle porte. Oggi, sabato 6 dicembre 2025 andrà in scena il big match tra Juventus Women e Roma. Una partita che potrebbe già essere decisiva per le sorti della stagione: vincere significherebbe riaprire i giochi, perdere rischierebbe di scavare un solco difficile da colmare. A presentare la sfida ai microfoni di Rai Sport è stata Cambiaghi, attaccante della Juventus, che ha suonato la carica per le sue compagne. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Cambiaghi suona la carica per la Roma: «Partita fondamentale, pronte a questa battaglia. Squalifica Canzi? Speriamo di non sentirne la mancanza»

