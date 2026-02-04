Cantami d' amore Edoardo Prati a teatro con un viaggio tra le pagine più belle della letteratura classica e della musica

Edoardo Prati torna sul palco con il suo spettacolo

Dopo aver conquistato il pubblico dei social, il riminese Edoardo Prati porta sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore. Venerdì 6 febbraio alle 21.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

