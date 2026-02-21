Canottaggio 18 atleti svedesi in ritiro a Piana degli Albanesi | Non vediamo l' ora di tornare a remare qui

Un gruppo di 18 atleti svedesi di canottaggio si allena a Piana degli Albanesi, motivato dalla voglia di migliorare le proprie tecniche in un ambiente nuovo. La scelta della Sicilia deriva dalla volontà di sfruttare le acque tranquille del lago per perfezionare le remate e affinare la preparazione. La maggior parte degli sportivi si mostra entusiasta di tornare in questa località, apprezzando la qualità delle strutture e il panorama che offre un’atmosfera ideale per l’allenamento.

Un gruppo di 18 atleti di canottaggio provenienti da diverse regioni della Svezia ha scelto la Sicilia per un esclusivo stage di allenamento, coordinato dal tecnico federale della Fic Filippo Diletto e da Marco Costantini, capo allenatore della Canottieri Telimar e co-fondatore di Travel Row. L’iniziativa ha beneficiato dell’importante supporto logistico offerto dal sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta, e dal presidente del Consiglio Comunale, Antonino Aclud. Nonostante le condizioni meteo avverse le attività si sono svolte nelle strutture sportive di Piana e presso il Porto di Palermo, con grande entusiasmo della delegazione scandinava. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Automobilista muore sulla Palermo-Sciacca, la vittima è un 38enne di Piana degli AlbanesiUn incidente sulla statale 624 Palermo-Sciacca ha causato la morte di Giovanni Schirò, 38 anni, residente a Piana degli Albanesi.

Orefici di Piana degli Albanesi: a Palermo in mostra l’arte secolare tra tradizione e innovazione.A Palermo si apre una mostra dedicata agli orefici di Piana degli Albanesi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.