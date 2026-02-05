Pisa festeggia Sant’Agata | il programma delle celebrazioni

Pisa si prepara a celebrare Sant’Agata. Domani, giovedì 5 febbraio, alle 15, l’oratorio riapre le sue porte per un momento speciale. L’associazione culturale Il Mosaico organizza una cerimonia per festeggiare i quattro anni dalla riapertura della Cappella di Sant’Agata. L’evento offre ai fedeli e ai curiosi l’opportunità di entrare in uno dei luoghi più suggestivi della città. La celebrazione si svolgerà con semplicità, ma con grande partecipazione.

Pisa, 4 febbraio 2026 – Per festeggiare quattro anni dalla riapertura della Cappella di Sant’Agata e l’intensa attività organizzata al suo interno daIl’associazione culturale Il Mosaico, giovedì 5 febbraio dalle 15 apertura straordinaria del grazioso oratorio per lo svolgimento di un momento celebrativo. Si inizierà con un breve momento culturale, parlando di Sant’Agata e della storia della sua Cappella progettata dal Diotisalvi, e successivamente il vescovo emerito di Pescia monsignor Roberto Filippini celebrerà la santa messa. L’iniziativa, voluta da associazione culturale Il Mosaico, Compagnia di San Ranieri e Centro Aiuto alla Vita, è l’occasione per aggiornare i presenti sul progetto di realizzazione di una culla termica anche a Pisa, portato avanti con tanta determinazione da varie associazioni del mondo cattolico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il concerto della Banda dei Carabinieri al Teatro Massimo Bellini di Catania ha dato il via alle celebrazioni per Sant’Agata.

La festa di Sant’Agata 2026 si apre con un programma che unisce fede, cultura e sport.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: La processione di Sant’Agata sotto la pioggia: Catania si stringe alla Patrona tra maltempo, solidarietà e un velo di malinconia dopo il ciclone Harry.

